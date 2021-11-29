Основатель и генеральный директор Twitter покинул свой пост
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Основатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси покинул свой пост.

Как передает Day.Az, об этом Дорси написал на своей странице в Twitter.

На должность генерального директора компании совет директоров единогласно утвердил Парага Агравала.

Помимо Twitter, Дорси является основателем компании Square. Forbes оценивает его состояние в 11,8 миллиарда долларов.