https://news.day.az/hitech/1409653.html Основатель и генеральный директор Twitter покинул свой пост
Основатель и генеральный директор Twitter покинул свой пост
Основатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси покинул свой пост.
Как передает Day.Az, об этом Дорси написал на своей странице в Twitter.
На должность генерального директора компании совет директоров единогласно утвердил Парага Агравала.
Помимо Twitter, Дорси является основателем компании Square. Forbes оценивает его состояние в 11,8 миллиарда долларов.
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