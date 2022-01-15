Раскрыт ноутбук со съемным складным экраном

Южнокорейская компания Samsung запатентовала ноутбук со съемным складным экраном. Об этом сообщает Sammobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что патент с изображениями раскрыла Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно документации, устройство представлено как ноутбук-трансформер со съемным дисплеем. При этом экран также может складываться и становиться в два раза меньше.

На иллюстрациях ноутбук состоит из двух основных элементов: экрана и клавиатуры, каждый из которых можно сложить вдвое. Складной дисплей в разложенном состоянии имеет обычное соотношение сторон и соединяется с клавиатурой через пару шарниров.

Других характеристик устройства в патенте не приводится. Также пока неизвестно, планирует ли Samsung выпускать гаджет в таком виде или будет что-то менять в его дизайне до анонса.