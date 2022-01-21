Instagram скроет часть контента
Instagram будет скрывать от пользователей потенциально опасный контент, сообщает Mashable, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Instagram предпримет более решительные действия против постов, содержащих оскорбления, проявления ненависти и призывы к насилию. Подобные публикации будут отображаться ниже всех положительных и нейтральных постов в ленте или в конце списка всех сторис.
Отмечается, что эти изменения повлияют на показ отдельных публикаций и никак не затронут продвижение самих профилей.
В прошлом году в Instagram начали активную борьбу с агрессивно настроенными пользователями, навсегда блокируя их аккаунты. Это произошло после того, как в Великобритании футболисты подверглись расистским оскорблениям из-за поражения в матче.
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