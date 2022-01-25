Для iPhone готовят экстренное обновление

Компания Apple готовит экстренное обновление мобильной операционной системы iOS 15.3, чтобы в том числе устранить баг с экраном. Как сообщает MyDrivers, речь идет о возможности избавить владельцев iPhone от "розового дисплея", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, в настоящее время уже выпущена бета-версия обновления, которое устраняет проблему. Также в актуальной версии iOS исправят критическую ошибку в системе безопасности браузера Safari.

Выход iOS 15.3 ожидается в ближайшие дни. Отмечается, что для тестеров уже доступна Release Candidate - фактически готовая к релизу сборка, которая появляется незадолго до выхода финальной версии.