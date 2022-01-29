https://news.day.az/hitech/1430716.html «КамАЗ» выпустит электромобиль
«КамАЗ» выпустит электромобиль
Городской электромобиль "Кама-1" может выйти на рынок в 2024-2025 годах. Об этом в интервью RTVI сообщил гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.
По его словам, основными сферами использования машины станут каршеринг и такси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Проект интересный, мы не намерены конкурировать с большими кармэйкерами, которые вложили уже огромные средства", - также отметил Когогин.
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