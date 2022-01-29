«КамАЗ» выпустит электромобиль

Городской электромобиль "Кама-1" может выйти на рынок в 2024-2025 годах. Об этом в интервью RTVI сообщил гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.

По его словам, основными сферами использования машины станут каршеринг и такси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проект интересный, мы не намерены конкурировать с большими кармэйкерами, которые вложили уже огромные средства", - также отметил Когогин.