Вышел первый сторонний смартфон с ОС от Huawei

В Китае выпустили первый смартфон с HarmonyOS не под брендом Huawei. Об этом сообщает местное издание MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На популярном маркетплейсе JD.com появилась страница с предзаказом телефона Gionee G13 Pro. Судя по описанию, модель имеет предустановленную ОС от Huawei и полную поддержку сервисов компании (HMS). По словам журналистов, Gionee G13 Pro является первым сторонним смартфоном с поддержкой HarmonyOS.

Аппарат имеет 6,26-дюймовый дисплей, чип Unisoc Tiger T310, 32 или 128 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 13 мегапикселей каждый, фронтальную камеру разрешением 5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3500 миллиампер-часов. Стоимость устройства составляет 529 юаней.

По мнению специалистов, выход первого смартфона с HarmonyOS от сторонней компании объясняет намерение Huawei распространять свою ОС и сервисы среди пользователей других брендов. Журналисты отметили, что в данный момент HarmonyOS предустановлена на смартфоны, планшеты, телевизоры, умные колонки около 300 миллионов пользователей.