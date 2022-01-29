Конструктор летающего авто рассказал, как создавал AirCar

Первый в мире летающий автомобиль прошел сертификацию и готов к серийному производству. Чтобы получить сертификат, аэромобиль испытали согласно стандартам Европейского агентства авиационной безопасности. AirCar проверяли в течение 70 часов, в ходе которых машина более 200 раз взлетала в воздух и садилась на землю. Сертификация позволит запустить массовое производство новинки.

Об этом дне разработчик летающего автомобиля Штефан Кляйн мечтал 30 лет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я придумал концепцию летающей машины. Думаю, это пришло из детства, потому что я вырос в семье летчиков. Это передается из поколения в поколение. Мой дед начал заниматься этим в 1925 году после Первой мировой войны. Мой отец занимается проектированием для пилотов, сын и брат - профессиональные пилоты. Мое детство - это мое вдохновение. Я читал много книг Жюль Верна", - поведал Кляйн

Гибридный автомобиль-самолет Штефана Кляйна совершил первый междугородний полет 28 июня 2021. AirCar совершил 35-минутный перелет в словацкую столицу из города Нитра и приземлился в международном аэропорту Братиславы. Это была 142-я его успешная посадка, но первый междугородний перелет.

"Я использовал концепцию машины и самолета, объединив их вместе. Летающая машина - это абсолютная новая модель. Моей целью было сделать привлекательный внешний вид, как машины, так и самолета. Характеристики нашей машины в основном такие же, как у самолетов. Они необходимы для безопасного и устойчивого полета. Все современные машины очень быстрые, у меня была та же цель - создать машину, похожую на спортивную, чтобы она была не только выставочным экземпляром, но и могла использоваться по назначению", - добавил изобретатель.