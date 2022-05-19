Стало известно о новых функциях голосового помощника «Алиса» от «Яндекс»

Голосовой помощник Алиса получил 199 новых навыков. Об этом говорится в поступившем в Gazeta.ru пресс-релизе "Яндекса", передает Day.Az.

Среди них есть возможность определения типа личности по Майерс-Бриггс, RPG-игра, функция расчета соотношения белков, жиров и углеводов в рационе, голосовой квест-лабиринт и многие другие.

Все навыки были разработаны участниками первой Всероссийской онлайн-олимпиады онлайн сервиса "Яндекс.Учебник" по информатике. Всего там было разработано 275 навыков, но модерацию прошли лишь 199.

Свои силы в IT-сфере опробовали почти 90 тыс. школьников 6-11-х классов. Сообщается, что для участия в олимпиаде не требовалась предварительная подготовка - школьники посмотрели короткие обучающие ролики с основами программирования и сразу применили полученные знания в решении задач.

На первом этапе они соревновались в логическом мышлении, программировании ровера и написании кода на Python. Прошедшие во второй этап - онлайн-хакатон - разрабатывали собственные проекты и программировали навыки для Алисы.

"Олимпиада по информатике - пожалуй, самый простой способ показать, что программировать может каждый", - сказал Влад Степанов, руководитель направления "Информатика" образовательной онлайн-платформы "Яндекс.Учебник".

По его словам, школьники своими руками создавали полезные продукты, которые пригодятся людям. Он считает, что, независимо от того, какую сферу деятельности они выберут в будущем, это умение точно пригодится детям.