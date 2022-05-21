Apple снова выпустит смарт-колонку

Не вызвавшие большого энтузиазма у покупателей смарт-колонки Apple HomePod получат второе рождение. Причем дизайн устройств останется без значимых изменений, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такую информацию опубликовал в своем твиттере Мин-чи Куо - тайваньский аналитик, ранее многократно раскрывавший точные сведения о еще не выпущенных "яблочных" гаджетах.

Источники из среды производственных партнеров компании сообщили ему, что выпуск новой смарт-колонки HomePod намечен на период, включающий последний квартал 2022-го и первый квартал 2023-го года.

Куо не уточнил один важный момент - идет ли речь о преемнике "большой" колонки HomePod, о компактной HomePod mini или об обеих форм-факторах. Марк Гурман из Bloomberg ранее, ссылаясь на источники, сообщал о разработке Apple новой колонки "промежуточного" размера. Возможно, Куо имеет в виду именно это устройство.