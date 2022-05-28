Sony прекратит выпуск игр для PlayStation 4

Sony намерена прекратить выпуск тайтлов для PlayStation (PS) 4, сообщает издание Pocket-lint, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Sony объявила о планах поэтапного отказа от игр для PlayStation 4 в ближайшие несколько лет. Во время выступления на бизнес-брифинге руководитель PlayStation Джим Райан показал слайд, на котором сообщалось, что тайтлы для PS4 прекратят разрабатывать и выпускать к 2025 году.

По словам журналистов, соответствующее заявление Райана относительно PlayStation 4 не вызывает удивлений, так как "справедливости ради следует отметить, что консоли к тому времени исполнится 12 лет". Также большая часть моделей уже снята с производства. Авторы объяснили, что игры для PS4 перестанут выпускать партнеры Sony, однако сторонние студии могут продолжить производство тайтлов. Таким образом, компания сконцентрируется на выпуске игр для PlayStation 5.

Во время своего выступления Джим Райан также отметил, что Sony продолжит распространять игры для консолей на ПК. "У нас есть возможность перейти от ситуации присутствия в очень узком сегменте общего рынка игрового программного обеспечения к присутствию практически везде", - подчеркнул руководитель компании.