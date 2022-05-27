Раскрыта стоимость хакерского ПО

Хакеры платят $5 тыс. в месяц, чтобы получить доступ ПО для кражи банковской информации. Об этом сообщает новостной портал PhoneArena со ссылкой на исследование ИБ-компании ESET, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты обнаружили новую версию банковского трояна ERMAC для Android, который маскируется под 467 банковских приложений и криптокошельков. Как только пользователь загружает мошенническое приложение, оно запрашивает до 43 разрешений, а также просит пользователя включить службу специальных возможностей. Затем он перекрывает страницу ввода учетных данных легитимных банковских приложений и собирает информацию для входа.

Злоумышленники могут арендовать его за ежемесячную плату в размере $5 тыс. Старая версия ERMAC 1.0, предназначенный для 378 приложений, сдавался в аренду за $3 тыс. в месяц. Вероятно, обновленный вирус имеет расширенный функционал.