В Турции готовятся к серийному производству отечественных электромобилей
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Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG), созданная 25 июня 2018 года по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, по истечении четырех лет своей деятельности готовится к серийному производству первых отечественных электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Вскоре после церемонии презентации отечественных электромобилей C-SUV и C-Sedan с участием президента Эрдогана (27 декабря 2020 года), были предприняты шаги по брендингу автомобилей.

Поставлена цель - создать международный бренд Турции в сфере автопрома, чья интеллектуальная собственность будет всецело принадлежать стране.

Автозавод с конвейера которого планируется спускать пять различных моделей автомобилей построен в провинции Бурса. Церемония закладки предприятия состоялась 18 июля 2020 года в районе Гемлик.

Согласно заявлению руководства TOGG, не менее 30 процентов сотрудников автозавода будут состоять из женщин.

Поставщики комплектующих для первой серии турецких электромобилей уже определены. Три четверти из них - турецкие компании, остальные - из Европы и Азии.

После завершения всех испытаний, в конце первого квартала 2023 года на рынок поступят серийные электромобили SUV сегмента С. Затем с конвейера сойдут модели Sedan и Hatchback того же сегмента. В последующие годы планируется наладить выпуск автомобилей B-SUV и C-MPV. В итоге линейка продукции расширится до 5 моделей.

На предприятии TOGG в Гемлике (Бурса) будут работать в общей сложности 4300 человек при производственной мощности 175 000 единиц в год.

К 2030 году компания планирует довести объем производства 5 моделей электромобилей до миллиона единиц в год.