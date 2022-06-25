В России создали подводный беспилотник

Советник гендиректора Научно-производственного предприятия подводных технологий "Океанос" Владислав Занин заявил, что подводный беспилотник-планер для МЧС России, который предназначен для обследования объектов в условиях радиации, будет готов к серийному производству через три-четыре года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На сегодняшний момент рассматривается вопрос преобразования прототипов уже в специализированную технику", - сказал он.

Данный аппарат ранее представили на Петербургском международном экономическом форуме. По словам разработчика, прототипы такого беспилотника уже работали на учениях МЧС.

Особенностью нового устройства является то, что он движется при помощи крыльевой системы. Торпедообразный аппарат заполняет свою балластную цистерну. За счет этого он погружается в воду. Крылья преобразуют вертикальное движение в горизонтальное и не позволяют ему пойти ко дну. Когда беспилотник достигает определенной глубины, балластная цистерна опустошается. После этого он всплывает под углом.

Как рассказал Занин, беспилотник можно запрограммировать на определенное число нырков. Аппарат может передать наработанную информацию и получить координаты после всплытия.

"Потому что за время нахождения под водой, какая бы хорошая ни была система навигации, все равно набегает ошибка. Он ее устраняет и работает дальше", - указал он.

Занин добавил, что для контроля радиационных объектов используются подводные спектрографы, которым нужно набрать определенное время экспозиции, чтобы определить наличие радионуклидов. Подводный глайдер, который оснащается спектрографами, имеет специальную систему, которая удерживала бы его на одном месте под водой.