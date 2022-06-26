Описана основная причина медленной зарядки смартфона

Использование адаптера с двумя разъемами для смартфона является основной причиной медленной зарядки аккумулятора гаджета. Об этом Gazeta.ru рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, передает Day.Az.

"Зарядник с двумя гнездами, даже мощный, будет заряжать гаджет в более щадящем режиме", - отметил специалист.

По словам Самойленко, этот серьезный недостаток можно решить лишь покупкой адаптера с одним USB-входом. "Также нужно, чтобы у зарядного устройства было предусмотрено стандартное напряжение для смартфона (5В/1А)", - добавил он.

Самойленко пояснил, что других минусов у адаптера с двумя разъемами нет. "Просто зарядка будет происходить медленнее, но и перегрева гаджета не произойдет", - заключил эксперт.