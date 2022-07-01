Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестировать новый вид монетизации для авторов в сообществах площадки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании, передает Day.Az.

"ВКонтакте" запускает тестирование обновленной партнерской программы для сообществ. <...> В рамках тестирования "ВКонтакте" будет использовать новую модель расчета выплат создателям контента: публикации и просмотры клипов и историй будут влиять на доход участников теста", - сказали в пресс-службе.

После окончания эксперимента в компании планируют продолжить развитие этого инструмента монетизации. Количество сообществ, принимающих участие в эксперименте, не раскрывается.

В настоящее время авторы сообществ зарабатывают только за счет автоматических показов рекламных вставок в сообществах и ленте новостей.