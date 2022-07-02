Сотрудники из КНР могли получить доступ к данным американских пользователей TikTok

TikTok не исключает того, что некоторые китайские сотрудники компании могли получить доступ к данным американских пользователей приложения. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что информацию об этом TikTok подтвердил сенаторам из США, которые ранее обвинили платформу в слежке за американскими гражданами. Им были направлены письма.

В TikTok заявили, что для получения доступа к данным пользователей, сотрудникам необходимо пройти ряд внутренних протоколов безопасности. Кроме того, информацию надлежащим образом проверяет отдел кибербезопасности, она не может быть передана третьим лицам, в том числе правительству Китая.