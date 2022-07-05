Легендарный производитель фотопленок выпустил аксессуары для фанатов Apple

Компания Kodak представила в Индии несколько зарядных устройств для смартфонов и гаджетов Apple, сообщает портал Gizmochina. Стоимость аксессуаров составит от 800 до 3,8 тыс. рупий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает производитель, зарядные устройства изготовлены из прочных медных катушек и неодима, а также оснащены защитными функциями, которые предотвращают перезаряд, скачок напряжения, перенапряжение, перегрев и короткое замыкание.

Так, Kodak представила две магнитные беспроводные зарядки MagSafe для iPhone 12 и 13, одна из которых оснащена креплением и зажимом для использования в автомобиле. Также была показана беспроводная зарядная станция Kodak Magnetic 3-in-1, которая умеет заряжать несколько устройств одновременно, например, iPhone, AirPods и Apple Watch.

Вместе с тем Kodak представила еще несколько беспроводных зарядок, которые в том числе совместимы со смартфонами других производителей, а также блок питания с поддержкой стандарта Power Delivery, с помощью которого можно заряжать не только смартфоны, но и другие гаджеты, в том числе ноутбуки.