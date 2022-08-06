В смартфонах появится флеш-память нового стандарта

Samsung запустила в производство флеш-память нового стандарта. Об этом сообщает издание SlashGear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на заявление Samsung, согласно которому флеш-память стандарта UFS 4.0 поступила в массовое производство и скоро должна появиться в телефонах. По оценке авторов, это означает, что флагманские смартфоны конца 2022 - начала 2023 годов могут выйти с новыми, более быстрыми и производительными, накопителями.

Специалисты заметили, что UFS 4.0 по всем параметрам превосходит актуальный стандарт. Так, скорость последовательного чтения такой памяти может достигать 4200 мегабайт в секунду, записи - 2800 мегабайт в секунду. Актуальный формат памяти UFS 3.1 отличается параметрами 2100 и 1200 мегабайт в секунду соответственно. При этом и UFS 4.0, и UFS 3.1 ограничены максимально возможной емкостью хранилища - 1 терабайт.

"Учитывая значительный прирост производительности при переходе на UFS 4.0, большинство пользователей должны заметить ощутимое улучшение производительности чтения и записи памяти на флагманах Android следующего поколения", - подчеркнули авторы.