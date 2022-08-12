В России возник дефицит запчастей к ноутбукам

Специалисты сервисных центров (СЦ) столкнулись с нехваткой запчастей для компьютеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В разговоре с журналистами генеральный директор сети СЦ RSS Сергей Касаткин заметил, что в России возник дефицит комплектующих для ноутбуков. "Основной дефицит приходится на санкционную номенклатуру - материнские платы и процессоры, полностью запрещенные к ввозу в РФ, а также видеокарты и некоторые виды матриц", - уточнил он.

По словам представителя СЦ, наиболее серьезные проблемы наблюдаются с запчастями для ноутбуков HP и Dell - производители компьютеров одними из первых покинули российский рынок. В случае моделей других брендов дефицит вызван нарушением логистической цепочки и имеет меньший масштаб.

Касаткин подчеркнул, что с запчастями параллельный импорт не помогает, так как поставщики опасаются вторичных санкций.