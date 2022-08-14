В NASA дали возможность узнать, как ваш голос звучит на Марсе

В NASA запустили новый сервис, который позволит услышать, как ваш голос звучит на Марсе. Дело в том, что атмосфера Красной планеты существенно отличается от земной, но никаких радикальных изменений не будет, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По данным учёных, голоса просто будут звучать тише и глуше, чем на Земле, поскольку на Марсе почти не слышны некоторые высокие звуки, вроде свиста или пения птиц.

В NASA пояснили, что эти различия обусловлены особенностями атмосферы и температурой на планете. При средней температуре поверхности около -63°C на Марсе более низкая скорость звука, которая составляет около 240 м/сек, по сравнению с ~340 м/сек на Земле. Это особенно сильно проявляется на больших расстояниях.

Помимо этого, марсианская атмосфера примерно в 100 раз более разреженная, чем земная и на 96% состоит из углекислого газа. Потому звук был бы более приглушённым, поскольку такие условия "глушат" высокие частоты.

Проверить свой голос можно здесь. Нужно записать короткое аудио или видео, после чего система обработает звук и можно будет его прослушать онлайн или загрузить на ПК.