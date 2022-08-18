В России создают боевого робота-снайпера
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Российская компания Lobaev Arms, производящая высокоточные снайперские винтовки, планирует возобновить работу над мобильным военным роботом Minirex, который способен заменить снайпера. Об этом рассказал основатель компании Владислав Лобаев в рамках форума "Армия-2022", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, робот был впервые показан на выставке "Интерполитех-2016", однако проект не был завершен, поскольку компания сосредоточилась на стационарных снайперских комплексах.

"Мы планируем возвращаться к возобновлению проекта Minirex, я не могу сейчас точно назвать сроки, но такие планы есть", - приводит ТАСС слова Лобаева.

Minirex передвигается на гусеничном ходу, может подниматься по лестнице и преодолевать завалы. Робот оснащен камерами с высоким разрешением и тепловизорами, позволяющими вычислять снайперов противника. Может оснащаться боевыми модулями калибра 7,62 х 39, 9 х 39 мм и снайперского 338LW и 40LW.

При этом в собранном состоянии его можно переносить в рюкзаке.