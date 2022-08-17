"ВКонтакте" запустила мгновенный перевод сообщений в чатах на другие языки

"ВКонтакте" запустила моментальный перевод сообщения в своих приложениях с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Число языков будет расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, нейросеть учитывает особенности лексики и манеру общения пользователей из разных регионов. Она хорошо различает сленг и переводит художественный или официально-деловой текст не хуже специализированных сервисов.

Переведенный текст можно прослушать, чтобы узнать, как звучат слова и фразы на чужом языке.