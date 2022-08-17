https://news.day.az/hitech/1487773.html "ВКонтакте" запустила мгновенный перевод сообщений в чатах на другие языки
"ВКонтакте" запустила мгновенный перевод сообщений в чатах на другие языки
"ВКонтакте" запустила моментальный перевод сообщения в своих приложениях с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Число языков будет расти.
Как передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, нейросеть учитывает особенности лексики и манеру общения пользователей из разных регионов. Она хорошо различает сленг и переводит художественный или официально-деловой текст не хуже специализированных сервисов.
Переведенный текст можно прослушать, чтобы узнать, как звучат слова и фразы на чужом языке.
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