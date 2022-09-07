Презентован робот - "муж" Дуняши

Человекоподобного робота - "мужа" робота-кассира Дуняши - представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, гендиректор компании "Промобот" Максим Чугунов рассказал корреспонденту РЕН ТВ Антону Золотницкому об уникальной разработке.

"Его задача - автоматизация процесса консультирования. Он может выполнять роль консьержа, консультанта, продавца. В этом году на базе этого робота мы запустили кибер-кафе, где он выполняет роль продавца и автоматизирует весь процесс от момента начала размещения заказа до выдачи, в том числе приема платежа. И это все работает без участия человека", - пояснил Максим Чугунов.

Такие кафе, по его словам, уже работают в пермском и новгородском центральных парках культуры и отдыха. Как подчеркнул собеседник, робот умеет отвечать на вопросы, распознавать речь и лица, интегрироваться с различными внешними системами и, по сути, дополнять или даже заменять в каких-то моментах человека на этапе консультирования посетителей. Эта уникальная разработка уже запатентована.

"Около 17 сервоприводов находятся в "голове" для моделирования более широких частот эмоций. Это нужно для того, чтобы выстроить контакт, коммуникацию с человеком. Наша компания занимается производством полного цикла. Мы разрабатываем как механику, так и аппаратные составляющие решения, софт верхнего уровня. Даже есть специалисты по композиционным материалам. Это разработки искусственных глаз, зубов, кожи. Уровень локализации этого робота составляет около 85 процентов. Все это разработано и производится в России", - добавил гендиректор компании "Промобот".

Он также добавил, что в ближайшие 10-15 лет пройдет развитие таких роботов для выполнения и автоматизации более широкого спектра задач, в том числе бытовых. Таким образом, подобные андроиды станут полноценными помощниками и смогут облегчить решение бытовых задач, в том числе приготовление еды, уверен Максим Чугунов.

Человекоподобного робота по имени Алекс презентовали как "мужа" знаменитой Дуняши - робота-кассира, представленного на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Напомним, что она продавала кофе и мороженое, а также флиртовала с посетителями.