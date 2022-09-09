Стало известно главное отличие iPhone 14 от предшественника
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Редакторам портала MacRumors благодаря данным из среды обработки Xcode 14 beta стало известно, что все модели линейки iPhone 14 получили по 6 ГБ оперативной памяти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, iPhone 14, 14 Plus, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max оснащены 6 ГБ оперативной памяти каждый. При этом прошлогодние модели iPhone 13 и 13 mini имели 4 ГБ оперативной памяти, в то время как 6 ГБ оснащались лишь флагманские 13 Pro и 13 Pro Max. При этом данные аналитика Минг-Чи Куо, согласно которым iPhone 14 Pro получит новый тип памяти LPDDR5, пока не удалось подтвердить или опровергнуть.

Учитывая, что iPhone 14 оснащен чипом A15 Bionic, который также встречался в линейке iPhone 13, увеличенный объем ОЗУ стал одним из ключевых отличий новинки от предшественника.

Презентация iPhone 14 состоялась вечером 7 сентября. iPhone 14 Plus поступит в продажу 7 октября, в то время как другие модели линейки - 16 сентября. Точные сроки старта продаж в России пока не сообщаются.