Названы страны, в которых рекордно подорожали iPhone
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Apple подняла цены на iPhone на некоторых крупнейших своих рынках, выяснили журналисты CNBC. Новые смартфоны не удастся купить по прежним ценам как минимум в Великобритании, Австралии, Японии и Германии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Например, в Великобритание стоимость базового iPhone выросла с £779 в 2021 году до £849 в 2022-м. Разница - £70 или примерно $80. В Австралии цена выросла с 1349 австралийских долларов до 1399. Разница - 50 австралийских доллара или примерно 33 американских. В Японии - с 98 800 иен до 119 800. Разница - 21 000 иен или $146. В Германии - с €899 до €999. Разница - €100 или $100. Разлет цен у моделей Pro еще выше. Например, в Великобритании iPhone 14 Pro Max подорожал относительно iPhone 13 Pro Max на £150 или примерно $174.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что основными причинами подорожания iPhone в Европе и ряде других регионов стали увеличение стоимости комплектующих, а также изменение стоимости местных валют относительно доллара США.

Apple оставила прежними цены на iPhone только в США и Китае. Аналитики считают, что Apple пошла на этот шаг ввиду того, что это два крупнейших рынка для компании.