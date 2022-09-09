Тим Кук ответил на критику Apple фразой «купите своей маме iPhone»

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания не планирует внедрять стандарт обмена сообщениями RCS (Rich Communication Services) в своих смартфонах. Как сообщает The Verge, в ответ на критику такого шага глава IT-гиганта посоветовал журналисту "купить маме iPhone", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не слышал, чтобы наши пользователи когда-либо просили уделить этому много внимания", - ответил Кук на вопрос о том, как основатель Apple Стив Джобс отнесся бы к использованию стандарта RCS в мессенджере iMessage.

Глава Apple добавил, что "хотел бы убедить людей перейти на iPhone", а не вводить RCS на гаджетах компании. Однако затем журналист ЛиКуан Хант из Vox снова подверг критике мнение Кука.

Он посетовал на то, что его мать не может смотреть видео, отправляемые им через iMessage, потому что приложение поддерживает отправку медиафайлов только между "айфонами". "Купите своей маме iPhone", - ответил Кук журналисту.

Отсутствие поддержки RCS в iMessage мешает пользователям смартфонов на iOS и Android свободно обмениваться файлами между собой. В настоящее время они могут пересылать друг другу только тестовые сообщения по технологии SMS.