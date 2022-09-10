Бюджетные смартфоны лишат обновления до Android 13

Американская компания Google повысила требования к смартфонам для работы GMS, сообщает программист Джейсон Бейтон. Из-за новых ограничений устройства с менее чем 2 ГБ оперативной памяти не смогут запускать Android 13, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это означает, что даже разработчики ультрабюджетных смартфонов с системой Android 12 Go не смогут обновить ОС до актуальной версии. Кроме требования 2 ГБ ОЗУ также стало известно о необходимости в устройстве как минимум 16 ГБ встроенного хранилища. В случае несоответствия этим требованиям производители не смогут ни обновить гаджеты, ни установить ОС на уже новые устройства с неподходящим "железом".

При этом для работы Android 11 Go было достаточно 512 МБ оперативной памяти. Однако такие устройства не имеют возможности запускать Google-сервисы. Вероятно таким образом Google пытается навязать свои сервисы и приложения в самом бюджетном сегменте.