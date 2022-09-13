Google выпустила чипсы со «вкусом смартфона»

Японское подразделение Google представило лимитированную серию картофельных чипсов со "вкусами смартфонов" Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Об этом сообщает издание 9To5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что всего выпущено 2000 упаковок чипсов, которые японцы смогут выиграть в лотерее, зарегистрировавшись на японской версии Google Store до 23 сентября. Акция приурочена к скорой презентации новых смартфонов Google, которая состоится 7 октября.

Всего будет разыграно четыре "вкуса", названия которых перекликаются с названиями цветов будущих смартфонов, а именно, "обсидиановый перец", "снежный сыр", "ореховый лук" и "соленый лимон".

Кроме необычных "вкусов" чипсы получат еще и уникальную упаковку - снеки будут распространяться не в пакетах, а в коробках. Причем коробки будут оформлены под дизайн смартфонов. Так, "вкусы" "снежный сыр" и "ореховый лук" оформляются под Pixel 7 Pro, а "обсидиановый перец" и "соленый лимон" - под Pixel 7.

9To5Mac подчеркивает, что акция пройдет только на территории Японии. Ожидается, что после ее завершения чипсы станут ценным коллекционным экземпляром для поклонников Google.