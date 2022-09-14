Производитель принтеров заплатит клиентам за нерабочие картриджи

Компания HP урегулировала спор в суде с клиентами, которые выразили недовольство из-за скрытого обновления прошивки принтеров фирмы. Как сообщает TechRadar, в результате владельцы устройств не могли использовать картриджи с чернилами сторонних производителей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление было выпущено в 2016 году для чипов безопасности в устройствах OfficeJet, OfficeJet Pro и OfficeJet Pro X. Клиенты выяснили, что после обновления принтеры стали выдавать сообщение о повреждении и требовали замены на тонер от HP.

Отмечается, что соглашение достигнуто между HP и европейской организацией по защите прав потребителей Euroconsumers. Компания согласилась создать фонд в размере $1,35 млн для выплаты компенсаций.

Право на компенсацию пока имеют пользователи из четырех европейских стран - Бельгии, Италии, Испании и Португалии, если они владели одной из моделей принтеров серии в период с 1 сентября 2016 года по 17 ноября 2020 года.

Им будет выплачена фиксированная компенсация в размере от €20 до €50. Максимальная сумма выплат ограничена суммой в €95. Для получения наибольшей компенсации необходимо предоставить доказательства убытков из-за обновления прошивки.