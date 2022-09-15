В Азербайджане будут проведены исследования по ускорению цифровизации
Научно-экономический аналитический институт при министерстве экономики Азербайджана в ближайшие 2-3 месяца проведет исследования по 24 направлениям.
Об этом сказал журналистам председатель правления научно-экономического аналитического института при министерстве экономики Махир Гумбатов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в их числе разработка инструментов экономической поддержки, ускорение цифровизации, транспортно-логические проекты, упрощение торговли.
"Ожидается подписание новых документов о сотрудничестве по указанным направлениям. Также ожидается привлечение в нашу страну международных экспертов для совместного проведения научных исследований", - добавил Гумбатов.
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