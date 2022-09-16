Facebook обвинили в слежке за перепиской пользователей

Американская социальная сеть Facebook сотрудничала с Федеральным бюро расследований (ФБР) для слежки за частной перепиской пользователей.

Об этом пишет газета New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как указали в издании, объектами шпионажа становились пользователи, которые интересовались президентскими выборами в Соединенных Штатах 2020 года. Причиной для начала слежки служили любые проявления несогласия с позицией правительства или негативная оценка его действий.

"Facebook передавал ФБР частную переписку без каких-либо судебных требований о передаче информации. Это делалось в обход предусмотренного законом процесса", - цитирует источники New York Post.

Уточняется, что передача данных осуществлялась в течение последних 19 месяцев. Сотрудники соцсети предоставляли их подразделению штаб-квартиры ФБР, ответственному за борьбу с террористическими угрозами внутри США.

Facebook опровергнул выдвинутые обвинения.