Акции американского техногиганта рухнули

Акции разработчика ПО Adobe рухнули на 17 процентов на фоне заявления о намерении купить сервис Figma за 20 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq. Это крупнейшее падение бумаг американского техногиганта с 2010 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На закрытии торгов в день объявления о готовящейся сделке, 15 сентября акции Adobe подешевели на 16,8 процента, до 309 долларов. На премаркете 16 сентября бумаги продолжили снижение на 2,2 процента, до 302 долларов.

Как отмечает The Wall Street Journal, Figma - небольшой, но быстрорастущий конкурент Adobe. Его продукты представляют собой графические онлайн-редакторы и доски для совместной работы, которые позволяют дизайнерам и инженерам работать вместе в режиме реального времени. Adobe надеется, что через приобретение Figma сможет получить доступ к более широкой клиентской аудитории. Кроме того, продукты Figma напрямую конкурируют с программой Adobe XD.

По мнению журналистов WSJ, акции техногиганта упали на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу перспектив сделки и того, что Adobe всерьез переживает насчет высокой конкуренции на рынке. До обвала 15 сентября акции Adobe подешевели на 45 процентов с начала года.