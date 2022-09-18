Intel откажется от использования популярных процессоров в ноутбуках
Компания Intel заявила об отказе от брендов Pentium и Celeron, под которыми выпускаются процессоры начального уровня для ноутбуков. Об этом со ссылкой на официальный сайт американского техногиганта сообщает издание XDA Developers. Отмечается, что серии Pentium и Celeron объединятся под новым брендом - Intel Processor, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В сообщении компании уточняется, что ребрендинг коснется только чипов, выпускаемых для мобильных систем. Выпуск же процессоров Pentium и Celeron для настольных компьютеров продолжится. Также изменения не затронут и уже вышедшие чипы.
В компании объяснили свою мотивацию желанием упростить для покупателей выбор ноутбуков начального уровня.
Отмечается, что первые процессоры под новым брендом Intel Processor появятся на рынке не раньше 2023 года.
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