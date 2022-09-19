Описана неисправимая уязвимость PlayStation
Энтузиаст под ником CTurt описал неисправимую уязвимость для приставок PlayStation. Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам специалиста, он обнаружил данную проблему год назад и рассказал о ней Sony через программу обнаружения уязвимостей. Однако компания еще не выпустила исправление, в связи с чем хакер обнародовал информацию. Названная им неустранимая уязвимость Mast1c0re позволяет взламывать актуальные консоли PS с помощью эмулятора игр PlayStation 2.
Метод полагается на ошибки в JIT-компиляции, используемые эмулятором для запуска старых игр на приставках PlayStation 4 и 5. В ходе компиляции эмулятор дает право на непрерывную запись PS4-ready кода. В этом случае хакер может написать свой код и внедрить его в систему - приставка примет его и распознает в качестве безопасного.
CTurt также отметил, что процесс проникновения в систему является довольно сложным. Для эксплуатации проблемы нужно использовать уже взломанную копию игры - энтузиасту удалось добиться успеха с помощью Okage Shadow King. По словам специалиста, уязвимость является неустранимой не по причине, что под нее невозможно создать исправляющий патч, а потому, что эмулятор доступен с каждой копией игры отдельно.
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