За утечкой GTA VI может стоять 16-летний хакер

Подросток по имени Уайт, состоящий в хакерской группировке Lapsus$, может быть ответственным за взлом студии Rockstar и последующую масштабную утечку GTA VI. Об этом сообщает портал The Gamer. Известно, что расследованием инцидента уже занялось ФБР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне компания Uber, чьи системы были скомпрометированы за несколько дней до слива Rockstar, заявила о том, что за этими обеими атаками стоит группировка Lapsus$, которой приписывают взломы таких IT-гигантов, как Microsoft и Samsung.

Между тем, администратор популярного хакерского форума Breached утверждает, что за взломом стоит лишь один человек - 16-летний Уайт, который является лидером Lapsus$ и в прошлом уже привлекался к ответственности за подобные деяния. Предположительно, "Уайт" не является его настоящим именем, а лишь никнеймом, под которым его знают в сети.

Известно, что Уайт был арестован в декабре 2021 года из-за предположительной связи с Lapsus$, но затем полиция его отпустила. В апреле к нему снова пришли правоохранительные органы, но опять отпустили, запретив пользоваться интернетом в течение месяца.