Представлен «бесшумный» дрон

Стартап Undefined Technologies заявил, что создал проект беспилотника на ионной тяге. Как сообщает New Atlas, новый "бесшумный" дрон Silent Ventus продержался в воздухе около четырех с половиной минут, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ионная тяга (ионный ветер) в настоящее время в разных модификациях широко используется в космических аппаратах. Принцип создания тяги основан на том, что сильное электромагнитное поле ионизирует атомы азота и кислорода в воздухе. В результате осуществляется движение в одном направлении.

По данным издания, создаваемая ионным ветром тяга очень и очень маленькая. Журналисты скептически отнеслись к тому, что дрон поднялся на высоту выше линии деревьев. Разработчики утверждают, что смогут достигнуть результата для длительных доставок с помощью перехода на более энергоемкие аккумуляторы.

Компания запланировала представить в 2024 году коммерческую версию грузового дрона для доставки товаров. По их словам, беспилотник будет держаться в воздухе 15 минут с уровнем шума не выше 70 дБ.