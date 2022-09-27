Mozilla обвинила Apple, Google и Microsoft в уничтожении конкуренции на рынке браузеров

Компания Mozilla, известная прежде всего созданием веб-браузера Firefox, обвинила Apple, Google и Microsoft в уничтожении конкуренции на рынке программ для интернет-серфинга. Об этом сообщает издание The Register, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Mozilla утверждают, что упомянутая тройка лидеров не только экономически выдавливает небольших конкурентов с рынка, но и поглощает альтернативы Chrome, Safari и Edge изнутри, устанавливая жесткие рамки совместимости со своими ОС для разработчиков. В качестве примера такого поглощения Mozilla приводит требование Apple по использованию в iOS и Mac-версиях Firefox движка от Safari - WebKit. В свою очередь Google давно вынудила создателей Opera, Vivaldi и Brave перейти на Chromium.

В Mozilla считают, что навязывание своих технологий другим разработчикам уничтожает конкуренцию на рынке и тормозит его развитие. Из-за этого, считают авторы Firefox, страдают в первую очередь пользователи, поскольку, будь на рынке здоровая конкуренция, браузеры бы становились безопаснее, удобнее и быстрее.