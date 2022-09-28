Apple успокоила владельцев проводных наушников на iPhone

Глава Apple Тим Кук подтвердил, что американская компания продолжит продажи проводных наушников EarPods, используемых в том числе со смартфонами iPhone. Об этом гендиректор корпорации сообщил в интервью "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы до сих пор продаем EarPods, а люди до сих пор их покупают", - отметил он. Так Кук отреагировал на диктофон журналистки Зои Клейнман с разъемом для наушников. В него были вставлены проводные наушники EarPods.

Клейнман добавила, что после интервью Кук "был очарован записывающим устройством и несколько раз повертел его в руках". С 2016 года Apple перестала комплектовать iPhone обычными наушниками с разъемом.

Компания предложила альтернативный вариант для обладателей проводных наушников - использовать переходник с портом Lightning. С 2020 года смартфоны Apple не имеют наушников в комплекте по умолчанию. С 2016 года компания из Купертино выпускает беспроводные наушники AirPods, которые подключаются к гаджетам по Bluetooth.