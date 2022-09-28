В Apple объяснили удаление сервисов VK из App Store

Американская компания Apple удалила сервисы российской компании VK, в том числе одноименную соцсеть, из App Store в связи с новыми санкциями властей Великобритании. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дема, передает Day.Az.

Отмечается, что различные приложения компании для смартфонов iPhone на iOS были удалены из версий App Store по всему миру.

"Эти приложения распространяются разработчиками из компаний, которые преимущественно принадлежат или контролируются одной или несколькими лицами, находящимися под санкциями правительства Великобритании", - говорится в комментарии.

Дема добавил, что Apple с целью исполнения санкций удалила учетные записи разработчиков, связанные с приложениями. Он подтвердил, что пользователи, которые уже загрузили эти приложения, смогут продолжать их использовать.