Описана вероятность взрыва беспроводных наушников

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров описал вероятность взрыва беспроводных наушников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Бодрова, взрыв наушников может случиться из-за брака на производстве, старения, перегрева, вскрытия или механического повреждения. Эти же правила относятся и к другим устройствам, которые имеют аккумулятор. "Пот или влага, вероятно, могут внести свой вклад, если есть один из перечисленных факторов", - отметил специалист.

Последствия взрыва зависят от того, где и когда он произошел: "Минимум - просто испортится поверхность, максимум - ожоги и травмы разной степени тяжести". В этой связи Бодров рекомендовал пользоваться только сертифицированными зарядными устройствами и не допускать перегрева гаджета.

"Необходимо помнить, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений, поэтому оставьте гаджет в стороне, если планируете, например, заняться активным спортом", - подчеркнул специалист. По словам Бодрова, взрыв можно спровоцировать, если положить устройство в заднем кармане и сесть на твердую поверхность.