В Баку состоялась презентация нового салона Lamborghini Baku

Место расположения нового шоу-рума Lamborghini, презентация которого прошла 28 сентября 2022 года, прекрасно подчеркивает глобальный фирменный стиль Lamborghini, что говорит о долголетии деятельности мирового бренда в Баку.

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель по регионам EMEA Франческо Крешчи и руководитель по странам Центральной, Западной Европы и СНГ Феликс Ронген. Вместе с ними в группе VIP-гостей была преподнесена недавно запущенная Lamborghini Huracán Tecnica.

Франческо Крешчи рассказал об истории и деятельности итальянской компании Lamborghini - производителе дорогих спортивных автомобилей, которая находится в коммуне Сант-Агата-Болоньезе, около Болоньи.

Компания Lamborghini основана в 1963 году Ферруччо Ламборгини. На сегодняшний день автомобили Lamborghini считаются одним из символов, атрибутов роскошного образа жизни. Стильные, качественные, дорогие, обладающие уникальными эксклюзивными комплектующими, они буквально влюбляют в себя покупателей со всего мира.

Шикарная как по качеству, так и по внешнему виду, техника производства этой компании является мечтой очень многих. Интересно, что эмблема легенды итальянского автопрома представляет собой чёрный щит с изображением золотого быка. Но почему именно бык? Просто Ламборгини родился под знаком Тельца по Восточному гороскопу. Бизнесмен верил, что изображение зодиакального символа принесет ему удачу, а еще продемонстрирует мощь спортивных автомобилей бренда. К тому же основатель компании был давним поклонником корриды. Поэтому названия моделей автомобилей связаны с корридой и породами быков, различными историями.

"Баку, как большой город, подходящий для итальянских спортивных автомобилей, остается одним из самых сильных городов для Lamborghini. Открывшийся здесь новый выставочный автомобильный салон Lamborghini с новым стилем брендинга будет способствовать дальнейшему повышению качества обслуживания наших постоянных клиентов и приветствовать наших новых клиентов в Баку, Мюнхене и других городах мира. Наряду с этим, новый шоу-рум будет способствовать деятельности нашей компании в новую эру электрифицированных автомобилей, которая начнется в 2023 году", - сказал Ферруччо Ламборгини.

"Любая представленная модель бренда отличается уникальным, селективным дизайном, над разработкой которого трудятся ведущие автодизайнеры современности. Мы постоянно инвестируем в производство солидные средства и уделяем особое внимание экологическому производству и выпуску автомобилей, соответствующим мировым стандартам безопасности и окружающей среды . С 2023 по 2028 году будет инвестировано около 1.8 миллиардов евро", - отметил Ферруччо Ламборгини.

Бренд Lamborghini - больше, чем просто марка авто. Для многих это синоним мечты, ведь цена такого суперкара превышает сотни тысяч долларов. Грезят о нем миллионы, но позволить себе могут лишь избранные. Тем не менее, с каждым годом продажи Lamborghini только растут и каждый год бьет рекорды предыдущего. Уже в ближайшие 5 лет мир увидит первый электрокар Lamborghini. Еще раньше появятся гибридные модели. В ближайшие 10 лет модельный ряд будет представлен суперкарами и более универсальными автомобилями. Также компания занимается разработкой синтетического топлива.

"Lamborghini - это культовая итальянская марка элитных спортивных авто класса "люкс", которые уже давно стали символом эстетики автомобилестроения, показателем высокого статуса их владельцев и роскошного образа жизни. Мы очень рады официальному открытию шоу-рума Lamborghini Baku и уверены, что начинаем новую историю успеха", - сказал Феликс Ронген.

Новый шоу-рум площадью 225 кв.м. расположен по адресу Зарифы Алиевой, 31, Баку и спроектировано новым брендом с приоритетом на комфортную и конфиденциальную атмосферу. В рамках программы персонализации потенциальные клиенты могут ознакомиться с ассортиментом представленной продукции или создать свою индивидуальную конфигурацию в зарезервированной зоне под названием "Ad Persona". В рамках программы персонализации владельцев ждет практически неограниченный ассортимент красок, а также внутренней отделки - кожи, специальных швов и множество других частных опций для своих новых автомобилей.

Оснащенный новейшими технологиями бренда, шоу-рум предлагает эксклюзивные предложения автолюбителям, а профессиональные специалисты Lamborghini помогут клиентам в их выборе, предлагая новые и уже готовые модели Lamborghini.

Гости и VIP-персоны были встречены в приятной атмосфере, подчеркивающей уникальность традиционного гостеприимства Lamborghini Baku. После официальной церемонии открытия мероприятие продолжилось грандиозным гала-ужином, организованным в ресторане KHAMSA. Предложенные отменные блюда сопровождались выступлениями известных и любимых исполнителей.

Автомобили Lamborghini в настоящее время представлены в Баку на эксклюзивной для Азербайджана основе. В настоящее время Lamborghini имеет 74 дилерских центра в регионе EMEA и 174 по всему миру.

Фото и видео: media.lamborghini.com

Более подробно об автомобилей Lamborghini : www.lamborghini.com