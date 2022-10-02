Саудовская Аравия вложит в развитие киберспорта десятки миллиардов долларов

Правительство Саудовской Аравии планирует вложить 142 млрд риалов (около 38 млрд долларов) в развитие киберспорта в королевстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Отмечается, что 70 млрд риалов (около 18 млрд долларов) потратят на покупку ценных бумаг игровых и киберспортивных компаний, еще 50 млрд риалов (13,5 млрд долларов) - на приобретение издателей кибердисциплин.

На данный момент Эр-Рияд уже купил акции Activision Blizzard, Electronic Arts и Nintendo, а также киберспортивное подразделение Modern Times Group.

По словам Аль Сауда, Саудовская Аравия к 2030 году должна стать глобальным центром игрового и киберспортивного сектора. Весной он приобрел 96% акций японского разработчика видеоигр SNK.