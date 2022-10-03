iPhone 14 Pro Max оказался хуже предшественника

Китайский видеоблогер провел тестирование работы аккумулятора в смартфонах линеек iPhone 13 и 14, сообщает портал MyDrivers. В результате эксперимента iPhone 14 Pro Max уступил прошлогодней модели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сравнительном тесте работы от аккумулятора приняли участие iPhone 13, Pro и Pro Max, которые сравнили с актуальными моделями iPhone 14, Pro и Pro Max.

Отмечается, что все тесты проводились в одинаковых условиях. Например, температура в импровизированной лаборатории составила 25°C, а яркость экрана гаджетов была установлена на уровне около 350 кандел на квадратный метр.

В результате получасового использования китайского TikTok, Douyin, iPhone 14 Pro разрядился на 3% и потребил больше всего энергии, так как другие модели потратили около 1-2%. Тестирование также проходило с помощью имитации простора онлайн-видео в разрешении 1080р, видеозвонков, прослушивания музыки и загрузки требовательной игры Genshin Impact.

По итогу на первом месте оказался iPhone 13 Pro Max, который проработал 9 часов и 3 минуты. На втором и третьем местах были iPhone 14 Pro Max и базовый iPhone 14, показавшие результат в 8 часов 31 минуту и 7 часов 24 минуты соответственно. Четвертое, пятое и шестое места закрепились за iPhone 13, 14 Pro и 13 Pro.