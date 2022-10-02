Тим Кук засомневался в возможности людей понять любимое слово Марка Цукерберга

Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что слово метавселенная все еще вызывает непонимание у подавляющего большинства людей в мире. Об этом он заявил в интервью нидерландскому агентству Bright, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я всегда думаю, что важно, чтобы люди понимали, что это такое, о чем мы говорим. И я действительно не уверен, что обычный человек может сказать вам, что такое метавселенная", - отметил Кук. Он пояснил, что именно поэтому Apple избегает упоминания метавселенной на презентациях и в рабочих документах.

Метавселенная - термин из научной фантастики, который относится к идеи трехмерного интернета, доступ к которому осуществляется с помощью VR-шлемов или очков вирутальной реальности вместо стандартных телевизоров, мониторов и дисплеев смартфонов.

Слово "метавселенная" было упомянуто только один раз в отчетах Apple о доходах в этом году, по сравнению с 36 упоминаниями в отчетах о доходах Meta (признана экстремистской организацией), которую возглавляет Марк Цукерберг.