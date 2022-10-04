Google хочет сделать платной популярную функцию YouTube

Принадлежащий корпорации Google видеохостинг YouTube тестирует платный доступ к режиму просмотра видеороликов в разрешении 4К.

Об этом сообщило издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на​ ixbt.games.

Отмечается, что у некоторых пользователей при настройке качества видео включение разрешения 4К стало требовать наличие платной подписки YouTube Premium.

В США базовый тариф YouTube Premium стоит $11,99 в месяц. Подписка позволяет смотреть видео без рекламы, воспроизводить его в фоновом режиме, а также скачивать ролики для последующего просмотра без интернет-соединения.