https://news.day.az/hitech/1500420.html Google хочет сделать платной популярную функцию YouTube
Google хочет сделать платной популярную функцию YouTube
Принадлежащий корпорации Google видеохостинг YouTube тестирует платный доступ к режиму просмотра видеороликов в разрешении 4К.
Об этом сообщило издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.games.
Отмечается, что у некоторых пользователей при настройке качества видео включение разрешения 4К стало требовать наличие платной подписки YouTube Premium.
В США базовый тариф YouTube Premium стоит $11,99 в месяц. Подписка позволяет смотреть видео без рекламы, воспроизводить его в фоновом режиме, а также скачивать ролики для последующего просмотра без интернет-соединения.
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