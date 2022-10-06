В FIFA 23 по ошибке добавили женщин-футболисток

Пользователи симулятора FIFA 23 обнаружили возможность играть за женщин во всех режимах игры. Первым об этом сообщил пользователь Reddit под ником theOUTCOME3, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам геймера, он обнаружил, что в футбольном симуляторе можно выбрать женщин в любую команду. В FIFA присутствуют женские команды, однако их нельзя заявлять вместе с мужскими. Также число подобных команд невелико, из-за чего в игре отсутствует режим карьеры с женскими клубами.

Энтузиаст обратил внимание, что из-за неизвестной ошибки может добавить футболисток в любую команду и в любом режиме - в том числе, самом популярном FIFA Ultimate Team (FUT). Автор рассказал, что EA Sports вряд ли планировала это, и женщины появились в мужских командах случайно.

Посетители Reddit неоднозначно оценили ошибку. Один из комментаторов посетовал, что странный баг уничтожает баланс и атмосферу игры. "Это супер весело. Хотелось бы, чтобы мы могли выбирать женщин в мужские команды нарочно", - отметил пользователь под ником HgPorras.

Женские команды впервые появились в FIFA в 2016 году, с каждой новой серией игры их количество увеличивалось. Из спортивных соображений организовывать матчи между женскими и мужскими командами в игре нельзя.