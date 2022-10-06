Windows 11 стала доступна для всех

Microsoft сделала обновление 22H2 для Windows 11 доступным всем желающим. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы вступаем в новую фазу развертывания Windows 11 версии 22H2 и делаем ее доступной для всех", - заявили в компании. По словам специалистов, последний апдейт могут установить все желающие пользователи ПК, компьютеры которых соответствуют системным требованиям. Уточняется, что для установки обновления нужно иметь ПК с более ранней версией Windows 11 или как минимум с Windows 10 2004.

В корпорации уточнили, что вышедший в конце сентября апдейт можно найти в настройках "Центра обновления Windows". Также пользователи могут скачать образ 22H2 и записать его на диск или другой носитель для "чистой" установки.

При этом в Microsoft оставили за собой право отказать в обновлении в случае, если перед началом процесса установки будет обнаружена проблема совместимости с оборудованием - "до устранения ошибки".