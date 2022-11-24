Назван самый опасный тип паролей

Руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности "Т1 Интеграция" Валерий Степанов в среду, 23 ноября, рассказал о том, как выбрать безопасный пароль.

В беседе с агентством "Прайм", он отметил, что по статистике для взлома некоторых типов паролей уходят считаные минуты и секунды. Самыми слабыми паролями считаются сочетания, которые вы вводите в том же порядке, как они расположены на клавиатуре: 123456789; qwerty; password; 111111; abc123; password1; qazwsxedc123 и др, передает Day.Az.

По словам эксперта, достаточно безопасный и не слишком сложный пароль можно создать, если соблюдать некоторые правила. Во-первых, его длина должна составлять не менее восьми символов. Во-вторых, рекомендуется использовать буквы разного регистра. Также Степанов посоветовал включать в пароль специальные символы.

"Для удобства запоминания можно взять первые три слова любимого стихотворения или песни, каждое слово записать с большой буквы и добавить в комбинацию цифры и спецсимволы", - сказал эксперт.

В качестве дополнительной защиты Степанов рекомендовал подключить двухфакторную аутентификацию с помощью телефона или специального приложения. Кроме того, он напомнил о необходимости соблюдать "цифровую гигиену". По его словам, стоит выработать привычку менять пароли с определенной периодичностью.