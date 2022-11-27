Стали известны цены Core i9 с частотой 6 ГГц Intel 13-го поколения

Канадский ритейлер PC-Canada раскрыл стоимость процессоров Intel серии Raptor Lake, презентация которых ожидается в начале следующего года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает портал Videocardz.

Всего на сайте магазина были замечены десять моделей от Core i3 до Core i9 в нескольких модификациях по цене от $125 до $725. Самое производительное решение Intel Core i9-13900KS получит 24 ядра с максимальной тактовой частотой 6 ГГц. Судя по всему, эта модель окажется почти на треть дороже вышедшего в сентябре флагманского процессора Core i9-13900K.

Ожидается, что процессоры Intel Core 13-го поколения будут конкурировать с решением от AMD, Ryzen 7000.

По слухам, презентация новых процессоров Intel серии Raptor Lake пройдет в ходе международной выставки электроники CES 2023 в начале января. Вместе с ними ожидаются материнские платы на чипсете Intel B760.