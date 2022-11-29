Telegram получит поддержку платных телефонных номеров

- но позвонить на них будет нельзя

В свежей бета-версии мобильного клиента Telegram для Android обнаружилось упоминание анонимных виртуальных телефонных номеров, которые можно будет купить. Они появятся в продаже на площадке Fragment, однако точной даты запуска пока не приводится.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, эти номера будут начинаться с кода +888, причём позвонить на них будет нельзя. Они предназначены именно для работы с Telegram и используются для получения кодов подтверждения. Пока не сообщается, будут ли номера с другим кодом.

Не сообщается также цена, условия продажи или иные данные о системе. Однако не исключено, что схема будет работать также как с никнеймами, которые уже продают на Fragment.

Отметим, что на площадке уже найден самый дорогой никнейм - @news. За него заплатили 1,76 млн долларов. Имя покупателя не раскрывается.